I numeri di Panathinaikos e Roma

Il Panathinaikos ha vinto ciascuna delle due precedenti partite europee contro la Roma, battendola 3-2 in casa e 3-2 in trasferta negli ottavi di finale di Europa League nel 2009/10. La Roma ha pareggiato 0-0 tre delle cinque trasferte europee in Grecia, registrando quattro clean sheet in cinque gare: ha comunque perso 3-2 contro il Panathinaikos nel febbraio 2010. Il Panathinaikos ha vinto cinque delle ultime sette partite casalinghe nelle principali competizioni europee (1N 1P), battendo anche la Fiorentina per 3-2 nella Conference League nella scorsa stagione. La Roma ha vinto ognuna delle ultime quattro partite di Europa League dopo aver sconfitto lo Stoccarda per 2-0 durante l'ultima giornata; non vince cinque gare di fila nelle maggiori competizioni europee dall'aprile 2021, quando ha raggiunto la semifinale della competizione. La Roma ha vinto tutte le ultime tre trasferte europee (punteggio aggregato di 7-1); solo tra settembre 2000 e febbraio 2001 i giallorossi sono arrivati a quattro successi esterni consecutivi in competizioni europee (nove gol fatti e uno subito in Coppa UEFA in quel caso). Il Panathinaikos ha subito 99 falli in questa Europa League, meno solo di Rangers (105) e Nizza (101); almeno 11 in sei delle sette partite disputate.