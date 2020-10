Un gol da ricordare per Kemar Roofe, attaccante dei Rangers, che segna nella sfida di Europa League contro lo Standard Liegi, in trasferta, con una conclusione da 50 metri. A tempo ormai scaduto, con la sua squadra in vantaggio, vede il portiere belga Bodart fuori dai pali, non ci pensa due volte e lo beffa con una conclusione da distanza siderale

