E' un Paulo Fonseca decisamente soddisfatto, quello che si presenta ai microfoni di Sky Sport, al termine di Young Boys-Roma. I giallorossi passano 2-1 a Berna, nonostante l'allenatore portoghese abbia cambiato ben nove elementi rispetto alla formazione iniziale schierata contro il Benevento, nell'ultimo turno di campionato. Un turnover che ha dato comunque i frutti sperati: " Ho fiducia in tutti i giocatori , nonostante si trattasse di una partita difficile. Ho avuto una buona risposta da chi ha giocato meno e siamo riusciti nell'intento di far riposare qualche titolare. Giocavamo su un campo dove due anni fa ha perso anche la Juventus, abbiamo rischiato ma abbiamo vinto bene e questo era l'importante . Nove cambi anche nella prossima partita contro il Milan? Vedremo come staranno i calciatori".

Kumbulla: "Dedico il mio primo gol alla squadra"

Primo gol in giallorosso per Marash Kumbulla, autore della rete decisiva nel 2-1 finale. L'ex difensore del Verona ha commentato così il successo dei giallorossi sullo Young Boys: "Un esordio così in Europa per me è il massimo, ma sono contento anche per la prestazione della squadra. Devo ringraziare il mister per questo e anche i compagni che mi hanno aiutato a integrarmi al meglio. E' stata una partita difficile, nel primo tempo abbiamo faticato, ma poi nella ripresa abbiamo creato diverse occasioni. Una dedica per il gol? Alla squadra".