Cattive notizie dall'Anoeta per Lorenzo Insigne : l'attaccante del Napoli e della Nazionale, schierato tra i titolari da Gattuso contro la Real Sociedad nella partita valida per la seconda giornata del girone F di Europa League, è uscito per un infortunio muscolare al 21' del primo tempo , sul punteggio di 0-0. Insigne è scattato palla al piede all'altezza del cerchio di centrocampo, ma sullo scatto si è fermato e ha chiesto subito la sostituzione, abbandonando il campo visibilmente contrariato. Al suo posto è entrato Lozano mentre la fascia di capitano è passata dal suo braccio a quello di Koulibaly.

Il precedente infortunio di Insigne contro il Genoa

Il numero 24 del Napoli, a segno domenica scorsa nella vittoria in rimonta sul campo del Benevento, aveva già rimediato a fine settembre una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro nel 6-0 al Genoa per un infortunio frutto di una dinamica simile a quella vista in Spagna. Allora Insigne aveva saltato la partita di campionato contro l'Atalanta ed era rientrato in campo per uno spezzone di partita una settimana fa nella partita di Europa League persa al San Paolo contro l'Az Alkmaar. Le condizioni dell'attaccante saranno valutate nelle prossime ore.