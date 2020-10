L'allenatore rossonero a Sky dopo il 3-0 allo Sparta Praga: "Tutti i ragazzi pensano sempre al bene della squadra e abbiamo una rosa ampia, sono questi i segreti. Sostituzione Ibra era già programmata". Leao: "Ora sento più fiducia". Brahim Diaz: "Qui ci divertiamo". Tonali in campo per tutta la partita: "Lentamente sto tornando alla forma migliore" MILAN-SPARTA PRAGA 3-0: GOL E HIGHLIGHTS

Secondo successo di fila su altrettanti tentativi in Europa League per il Milan, che supera per 3-0 lo Sparta Praga a San Siro. A segno tre nati nel 1999 come Brahim Diaz, Leao e Dalot, in una serata caratterizzata anche dal rigore sbagliato (tiro alto sulla traversa) da Ibrahimovic sull'1-0. "La soddisfazione sta nel fatto che la squadra sa stare in campo e leggere le partite - spiega Stefano Pioli a Sky Sport - venivamo dalla partita contro la Roma dove avremmo potuto gestire meglio qualche situazione, oggi siamo stati bravi a controllare la gara con personalità e qualità. Milan altruista? Mi piace come definizione, tutti i ragazzi pensano al bene della squadra sempre, non solo quando sono in campo ma anche quando viviamo dentro Milanello. Questa deve essere la nostra base e giocando in questo modo forse possiamo battere avversari più forti di noi". In stagione le vittorie sono 9 su 10 impegni, con 25 gol fatti e 9 incassati.

"Sostituzione Ibrahimovic? Staffetta già programmata" leggi anche Ibra: "Non siete Zlatan, non sfidate il virus" Pioli ha parlato anche della sostituzione di Ibrahimovic all'intervallo: "Sia a Zlatan che a Leao avevo anticipato la staffetta. Lui è un campione, forse avrebbe voluto giocare ancora però abbiamo tanti impegni e domenica ci aspetta un'altra partita molto difficile a Udine con poco tempo per recuperare". Buone risposte anche da Tonali: "Ha fatto due passi in avanti, non solo uno. Lui ha fatto la preparazione con noi, ora sta crescendo di condizione e conoscenza con i compagni. Sono molto soddisfatto di lui. In mezzo abbiamo gente come Kessié, Bennacer e Krunic con cui deve giocarsi il posto".

"Difficoltà arriveranno, teniamo piedi piantati per terra" leggi anche Gazidis "Obiettivo del Milan è la vetta del mondo" Sono 24 i calciatori già impiegati (su 27 in rosa) da Pioli sin qui: "Le mie scelte saranno sempre più complicate perché giocheremo tanti e tanti giocatori mi stanno dando delle belle risposte. Il segreto è che lavorano con grande disponibilità e compattezza e rendono più facile per me chiamarli in causa. Il segreto è avere una rosa ampia. L'abbiamo voluta. Sappiamo delle difficoltà della stagione ed è giusta usarla a pieno". In bilico a maggio, oggi Pioli guida un Milan imbattuto da 23 partite, con 18 vittorie e 5 pareggi dopo il lockdown: "Il futuro non si può prevedere, stiamo molto concentrati sul presente. In questo momento essere soddisfatti è normale ma non abbiamo fatto ancora niente. Dobbiamo essere concentrati e stare con i piedi ben piantati per terra".

Leao: "Sento la fiducia di allenatore e squadra" A brillare è Leao, a segno contro lo Sparta Praga dopo i due assist contro la Roma: "Dove il mister mi mette cerco di fare il meglio. Da punta sto più vicino alla porta, è chiaro. L'anno scorso ero in un campionato nuovo, difficile. Sento la fiducia di allenatore e squadra - sono le parole dell'attaccante portoghese a Sky - quando si fanno gol e assist è anche più facile stare in fiducia. Il mister mi parla tanto, lavoriamo rivedendo in video come posso attaccare lo spazio e fare la differenza. Siamo felici, c'è un bellissimo clima in squadra. La cosa più importante è divertirsi. Ricordo Henry? Posso assomigliargli per tipo di corsa.

Brahim Diaz: "Ci divertiamo, Ibra fratello maggiore" Terzo gol in rossonero per Brahim Diaz. "Tutti danno il meglio per la squadra, conta quello -spiega l'ex Real Madrid a Sky - ho giocato titolare e sono contento per questo gol e per la vittoria della squadra". Sul ruolo: "Quella del trequartista è la mia posizione naturale, ma lascio la scelta al mister. Mi sto trovando bene in questo modulo, siamo liberi di muoverci per il campo e spero di giocare anche la prossima partita". Ha colpito l'abbraccio con il colosso Ibrahimovic: "Lui il nostro papà? Direi il fratello maggiore, mi sta vicino e ha dato tanti consigli. C'è un bel feeling e sono contento per questo. Al Milan le condizioni ideali per mostrare il mio talento? Sono felice sin dal primo giorno in cui sono qui, ora spero di dare il massimo e trovare continuità".