Dopo il successo nel match d’esordio contro il Celtic, il Milan – reduce dal pareggio per 3-3 in campionato contro la Roma nel Monday Night – affronta a San Siro lo Sparta Praga (ore 18.55 su Sky Sport Uno), sconfitto per 4-1 dal Lille nel match precedente, nella seconda gara della fase a gironi del gruppo H di Europa League.

Milan, Pioli rilancia Dalot e Krunic

Europa League, il calendario della 2^ giornata

Confermato l’ormai consolidato 4-2-3-1, Stefano Pioli opterà per un importante turnover per la sfida di Europa League contro lo Sparta. Tra i pali occasione di riscatto per Tatarusanu, chiamato nuovamente a sostituire Donnarumma ancora in isolamento dopo la positività al Covid-19, in difesa probabile turno di riposo per Theo Hernandez, a sostituirlo sarà Dalot, con Calabria confermato a destra; al centro ballottaggio tra Romagnoli e Duarte, con il capitano favorito. A centrocampo torna Tonali che farà coppia con Bennacer, nel trio di trequartisti spazio a Castillejo a destra, Krunic al centro e Diaz a sinistra. Toccherà a loro tre supportare l’unica punta che sarà Zlatan Ibrahimovic. Pioli, dunque, oltre a Theo Hernandez dovrebbe dare un turno di riposo – almeno dal primo minuto – ad altri due titolarissimi come Kessié e Calhanoglu. Prudenza invece per il rientro di Rebic, che i rossoneri non dovrebbero rischiare nel match di coppa.

MILAN (4-2-3-1) Probabile formazione: Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Bennacer; Castillejo, Krunic, Diaz; Ibrahimovic. All: Pioli.

SPARTA PRAGA (4-2-3-1) Probabile formazione: Heca; Sacek, Vitik, Lischka, Hanousek; Pavelka, Travnik; Karabec, Dockal, Polidar; Kozak. All: Kotal