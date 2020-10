Europa League, il calendario della 2^ giornata

Tornano in campo le italiane impegnate in Europa League. Impegni interni per Milan e Roma che ricevono rispettivamente Sparta Praga e CSKA Sofia. Il Napoli invece sarà di scena a San Sebastian contro la Real Sociedad

La seconda giornata di Europa League è alle porte, con tre squadre italiane protagoniste. Il Milan , forte della vittoria all’esordio contro il Celtic a Glasgow, riceverà lo Sparta Praga . All’Olimpico arriverà il CSKA Sofia , che ha di recente esonerato l’allenatore, per affrontare la Roma reduce dal successo sullo Young Boys alla prima giornata. Il Napoli invece sarà impegnato sul campo della Real Sociedad , per riscattare il ko interno contro l’AZ Alkmaar. Un po’ d’Italia anche tra gli arbitri: Mariani dirigerà la sfida tra Royal Antwerp e Tottenham.

Il programma di domani

Le gare di giovedì alle 18:55

Zorya Luhansk – Braga

AEK Atene – Leicester (Sky Sport 255)

Milan – Sparta Praga (Sky Sport Uno e Sky Sport 252)

Lille – Celtic (Sky Sport 254)

Qarabag – Villarreal

Sivassport – Maccabi Tel Aviv

LASK – Ludogorets

Royal Antwerp – Tottenham (Sky Sport Football e Sky Sport 253)

CSKA Mosca – Dinamo Zagabria

Feyenoord – Wolfsberger

Stella Rossa – Slovan Liberec

Gent – Hoffenheim

Le gare di giovedì alle 21:00

Roma – CSKA Sofia (Sky Sport Arena e Sky Sport 253)

Cluj – Young Boys

Molde – Rapid Vienna

Arsenal – Dundalk (Sky Sport Football e Sky Sport 254)

Slavia Praga – Bayer Leverkusen (Sky Sport 255)

Nizza – Hapoel Be’er Sheva

Benfica – Standard Liegi

Rangers – Lech Poznan

Omonia – PSV Eindhoven

Granada – PAOK

AZ Alkmaar – Rijeka

Real Sociedad – Napoli (Sky Sport Uno e Sky Sport 252)

Diretta gol

Sia per le gare delle 18.55 che per quelle delle 21 c'è l'opzione diretta gol per non perdersi nemmeno una rete. I canali di riferimento sono Sky Sport Collection (satellite e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre).