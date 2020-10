Real Sociedad-Napoli, dove vedere la partita in tv

Dopo la sconfitta all'esordio contro l'AZ, il Napoli fa visita alla Real Sociedad per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europa League: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

Il Napoli ha iniziato male il suo percorso in Europa League, perdendo in casa all'esordio contro l'AZ Alkmaar. Gli azzurri sono ora in cerca di riscatto, per non rischiare di complicare ulteriormente la strada verso la qualificazione. La squadra di Gattuso è attesa a San Sebastiàn dalla Real Sociedad, squadra spagnola che ha invece vinto per 0-1 nella prima gara giocata in casa del Rijeka grazie a un gol segnato nel finale da Jon Bautista.