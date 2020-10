Simpatico siparietto su Twitter tra le due squadre che si affronteranno giovedì in Europa League. Gli spagnoli pronti a far vedere la loro ‘cazzimma’, il Napoli vuole gustare i tipici pintxos dei Paesi Baschi

C’è tanta tradizione locale nel siparietto social di cui si sono resi protagonisti Real Sociedad e Napoli. A cominciare sono gli spagnoli, che su Twitter scrivono: "Ciao Napoli, siete pronti per il nostro appuntamento di giovedì? Vi daremo prova della nostra cazzimma!". La risposta del profilo ufficiale in lingua spagnola degli azzurri non si fa attendere: "Certo che siamo pronti, Real Sociedad! Ci vediamo giovedì all'Anoeta... e che non manchino i pintxos!". I pintxos, o pinchos, sono una specialità tipica dei Paesi Baschi, che consiste in una fetta di pane con sopra uno o più condimenti; è il classico accompagnamento per l’aperitivo.