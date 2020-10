Petagna sfida la Real Sociedad: le probabili

Confermatissimi Silva e Willian José tra i baschi, Gattuso invece cambia il Napoli: dentro Demme e Lobotka in mezzo al campo, Mertens va in panchina, Petagna al posto di Osimhen. In porta torna Ospina

Aguacil ritrova Januzaj ma probabilmente partirà dalla panchina. L’allenatore dei baschi conferma i giocatori cardine: in mezzo giocheranno Artiz e Le Normand, a centrocampo imprescindibile l’estro di David Silva. In avanti la Real Sociedad si affida a Willian José, nel 4-1-4-1 con cui si schiereranno gli spagnoli.

Napoli, Gattuso cambia metà squadra

Dopo il successo del Benevento, Gattuso mette in atto le rotazioni per la sfida con la Real Sociedad. Ospina riprende posto in porta, con Di Lorenzo che si ferma e Hysaj che torna nel suo ruolo naturale a destra. In mezzo al campo il duo di mediani Demme-Lobotka concederà un turno di riposo a Bakayoko, con Fabian Ruiz spostato in avanti alle spalle dell'unica punta Petagna. Mertens, dunque, in panchina insieme a Osimehn, mentre Insigne e Politano saranno gli esterni offensivi.

NAPOLI (4-2-3-1) probabile formazione: Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Fabian, Insigne; Petagna. All. Gattuso.