Europa League, il calendario della 3^ giornata

Fase a gironi di Europa League al giro di boa: il Milan ospita il Lille, la Roma il Cluj. Trasferta croata invece per il Napoli in casa del Rijeka

L'Europa League entra nel vivo, per la 3^ e ultima giornata d'andata della fase a gironi. Il Milan, unica italiana a punteggio pieno, battendo il Lille a San Siro metterebbe una serie ipoteca sul primo posto nel gruppo H. Impegno interno anche per la Roma. All'Olimpico arriva il Cluj, a 4 punti come i giallorossi: in palio la leadership del gruppo A. Dopo la bella vittoria di San Sebastian, il Napoli infine cercherà di ripetersi a Fiume: ultima chiamata per il Rijeka, ancora a zero punti contro i 3 degli azzurri.