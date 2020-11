Milan-Lille, dove vedere la partita in tv

Grazie alle vittorie ottenute su Celtic e Sparta Praga, il Milan è l’unica italiana a punteggio pieno in Europa League. La squadra di Stefano Pioli si prepara ad affrontare il Lille, che segue in classifica a quota 4: una vittoria significherebbe creare una distanza importante in ottica primo posto. Per questa gara designato una squadra arbitrale polacca composta dal direttore di gara Bartosz Frankowski e dagli assistenti Winkler e Arys; il quarto uomo sarà Arys.