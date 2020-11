Fonseca: "Dzeko giocherà ma non dall'inizio"

L'allenatore giallorosso alle prese con l'emergenza in difesa alla vigilia della sfida al Cluj in Europa League. "Passare alla difesa a 4? E' una possibilità". Torna a disposizione Dzeko, che però partirà dalla panchina: "Ma giocherà, ha bisogno di minuti in campo"

Continuare a vincere e divertire anche in Europa, è questa la missione? "Sì, principalmente è vincere. Questa è una partita importante per noi, è importante fare i 3 punti. Non possiamo pensare alla partita dell’andata. Dobbiamo pensare che abbiamo una partita difficile, il Cluj è pericoloso in casa, ma noi vogliamo i 3 punti" C’è un’emergenza in difesa, visto che l’unico difensore centrale disponibile è Juan Jesus. Cambierà il modulo? Passerà a 4 o rimarrà a 3? "E’ una possibilità ma vedremo domani. In questo momento ci mancano tanti difensori centrali. Può essere una possibilità cambiare ma vedremo domani."

"Dzeko? Ha bisogno di minuti in campo" leggi anche Dzeko è guarito dal Covid: "Finalmente negativo" Calafiori tornerà titolare?

"Sì, Calafiori giocherà dall’inzio" Com’è la condizione di Dzeko? E’ tornato a disposizione, avrà un po’ di minutaggio?

"Dzeko si è allenato solo in questi due giorni senza grande intensità, ma non si è fermato a casa. Penso che giocherà qualche minuto, per fare una valutazione in vista della sfida contro il Napoli. Ma sarà importante fargli giocare dei minuti per vedere come sta fisicamente"