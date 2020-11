Europa League, il calendario della 4^ giornata

Dopo la due giorni dedicata alla Champions League, calcio europeo ancora protagonista con la quarta giornata di Europa League che si giocherà giovedì 26 novembre: 13 le gare in programma alle 18.55, undici invece quelle che inizieranno alle 21. Tra le squadre che scenderanno in campo ci sono anche tre italiane: il Milan, impegnato in trasferta contro il Lille, il Napoli che sfiderà al San Paolo il Rijeka e la Roma che giocherà in trasferta contro il Cluj.