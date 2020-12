Europa League, il calendario della 5^ giornata

Turno di Europa League pronto come sempre a regalare emozioni, tanti gol e risultati sorprendenti. Giovedì 3 dicembre si gioca la quinta giornata della competizione: 12 le gare in programma alle 18.55, stesso numero di match quelli che inizieranno invece alle 21. Tra le squadre che scenderanno in campo ci sono anche le tre italiane: alle 18.55 toccherà al Milan sfidare il Celtic a San Siro, alle 21 invece la Roma se la vedrà con gli svizzeri dello Young Boys all'Olimpico, mentre il Napoli, sempre alle 21, affronterà in trasferta l'Az Alkmaar.