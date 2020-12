Milan-Celtic, le probabili formazioni

Il giovedì di Europa League si apre alle 18.55 con in campo il Milan, che a San Siro affronta gli scozzesi del Celtic Glasgow. Pioli torna in panchina dopo lo stop forzato per la positività al Covid e propone un moderato turnover. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Pioli è guarito dal coronavirus, ha parlato nella conferenza della vigilia e torna in panchina per guidare il Milan nella quinta giornata della fase a gironi di Europa League. I rossoneri devono vincere per consolidare un piazzamento da qualificazione nella classifica del raggruppamento. E se il successo dei rossoneri arrivasse in contemporanea con la vittoria del Lille, i sedicesimi di Europa League diventerebbero una conquista con una giornata di anticipo.

Milan, Pioli torna con qualche novità approfondimento Pioli è tornato: "Vissuto 18 giorni lunghissimi" Soliti cinque cambi, è il turnover di Europa League. Bennacer non sta ancora benissimo e non è certo che giochi nemmeno domenica a Genova, quindi Tonali verrà risparmiato. Al suo posto pronto Krunic, che nella gara di andata contro gli scozzesi sbloccò il risultato. Tra i titolari riposano Calabria e Romagnoli. C'è un mezzo ballottaggio sulla trequarti: Calhanoglu-Diaz con il turco favorito. Hauge verso una maglia da titolare. MILAN (4-2-3-1) Probabile formazione: Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie, Krunic; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rebic. All. Pioli