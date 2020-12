Europa League, il programma dell'ultima giornata

Sesta giornata di Europa League, tante le partite decisive per gli ultimi verdetti della fase a gironi. In campo anche le tre italiane, con il Napoli che deve ancora conquistare la qualificazione ai sedicesimi. Gli azzurri sono primi nel gruppo F e sfideranno la Real Sociedad allo stadio Diego Armando Maradona (ore 18.55). Alla squadra di Gattuso manca un punto per passare il turno, con la vittoria ci sarebbe anche la certezza del primo posto. Già qualificata la Roma, che ha anche la sicurezza di aver vinto il girone, avendo 6 punti di vantaggio sullo Young Boys secondo. Alle 18.55 gli uomini di Fonseca sfidano il CSKA Sofia, squadra già eliminata. Alle ore 21, invece, il Milan gioca in casa dello Sporta Praga: i rossoneri sono già qualificati, ma hanno un punto di distacco dal Lille capolista del girone H. I francesi, contemporaneamente, giocheranno in casa di un Celtic già eliminato.