L'AVVERSARIA - Buona pescata per il Milan, che trova una squadra prima in campionato e campione in carica di Serbia, ma meno temibile di tante altre nell'urna di Nyon. Sarà un mezzo derby contro Dejan Stankovic, che allena il club da circa un anno. La scorsa stagione (non sotto la sua gestione) nei gironi di Champions la Stella Rosa subì 9 gol nelle due partite sia contro Bayern Monaco che contro Tottenham. E attenzione anche al fattore pubblico: il Marakana è uno stadio caldissimo, ma senza tifosi la spinta in più non ci sarebbe.