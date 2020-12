1/10

Dopo averla spuntata in un raggruppamento non semplice con Real Sociedad e AZ Alkmaar, per il Napoli arriva un avversario non di certo semplicissimo da affrontare. Il Granada è un mix di giocatori giovani e di esperienza, una squadra che ama giocare al calcio e proporre gioco. Un passaggio di turno non semplicissimo ma decisamente alla portata della squadra di Gattuso