L'AVVERSARIA - Sorteggio certamente non benevolo per la Roma che pesca una delle squadre più complicate nell'urna di Nyon. In patria lo Shakhtar domina ormai da anni, in Europa - sebbene non è esattamente ai livelli di qualche tempo fa - ha ormai una lunga esperienza che l'ha proiettata lo scorso anno fino alla semifinale di Europa League, persa contro l'Inter. Arrivata quest'anno nella competizione dalla Champions, presenta sempre tante ottimi individualità brasiliane e sa adattarsi tatticamente ai rivali in campo.