Theo recuperato. Ibra, rischio rientro il 3 aprile

Buone notizie dal francese e Tonali, recuperati per lo United. Out invece Calhanoglu, verso il forfait Rebic. Capitolo Ibra: lo svedese rischia di tornare a disposizione di Pioli per la gara contro la Sampdoria del 3 aprile

Uno sguardo all’infermeria per preparare al meglio l’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Manchester United, gara in programma giovedì alle 18.55 a Old Trafford. Per Stefano Pioli e il Milan le buone notizie sui giocatori acciaccati arrivano da Theo Hernandez e Sandro Tonali: il terzino francese, costretto a saltare la gara contro il Verona per infortunio, quest’oggi si è allenato regolarmente in gruppo e sarà dunque a disposizione dell’allenatore rossonero per la trasferta europea. Theo verrà convocato, toccherà poi a Pioli decidere se schierarlo dal primo minuto o dare nuovamente spazio a Dalot, in gol contro il Verona. Per la sfida con i Red Devils ci sarà anche Tonali, che già al Bentegodi era andato in panchina: il centrocampista si allena regolarmente in gruppo da ormai due giorni.

Out Calhanoglu, Rebic verso il forfait leggi anche Man United-Milan, Rashford a rischio forfait Chi invece sembrava in un primo momento recuperabile per la sfida contro lo United è Calhanoglu: il turco – che dopo il match contro la Roma ha riportato un edema dei muscoli flessori mediali della coscia sinistra – non si è allenato e si valuterà il suo rientro per la sfida contro il Napoli di campionato. Non si è allenato in gruppo nemmeno Rebic, anche lui costretto a saltare la gara contro il Verona per infortunio: le sue condizioni verranno valutate nell’allenamento del mercoledì, ma le possibilità di vederlo a Manchester sono molto basse. Salteranno sicuramente le gare contro United e Napoli invece sia Mandzukic che Bennacer.