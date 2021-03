Recupero importante per i giallorossi in vista dell'andata degli ottavi di finale di Europa League: il difensore si è allenato per la prima volta con il resto del gruppo e sarà regolarmente convocato

La vittoria contro il Genoa nell'ultimo turno di campionato permette alla Roma di arrivare nel migliore dei modi alla sfida di andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk, ma in vista del match con gli ucraini anche dall'infermeria arriva qualche buona notizia per Paulo Fonseca. L'allenatore giallorosso potrà infatti contare anche su Roger Ibanez, recuperato dopo due settimane di stop a causa di un infortunio muscolare al flessore della gamba destra accusato nella gara di andata dei sedicesimi di finale contro il Braga. Nella giornata di oggi, martedì 9 marzo, il difensore ha svolto per la prima volta tutto l'allenamento con il resto del gruppo e sarà dunque nella lista dei convocati per la partita in programma all'Olimpico giovedì 11 marzo alle 21.