Europa League, il calendario degli ottavi

Entra nel vivo anche l’Europa League, giunta agli ottavi di finale. La gara più suggestiva è senz’altro quella di Old Trafford, tra Manchester United e Milan alle 18:55. Nella stessa fascia anche Ajax-Young Boys, Dinamo Kiev-Villarreal e Slavia Praga-Rangers. Alle 21:00 scende in campo la Roma, con Fonseca che si ritrova sul proprio cammino un’altra ex squadra del suo passato come lo Shakhtar. Completano il tabellone Olympiacos-Arsenal, Dinamo Zagabria-Tottenham e Molde-Granada.