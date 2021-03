Europa League, calendario e orari degli ottavi

Scontri affascinanti, sfide che sembrano già chiuse e altre ancora in bilico: tutto pronto per le gare di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Fari puntati sul Milan, che dopo il preziosissimo pareggio all'Old Trafford contro il Manchester United (1-1) proverà giovedì 18 marzo a strappare il pass per i quarti di finale a San Siro alle ore 21. Nella stessa fascia oraria anche Young Boys-Ajax, Villarreal-Dinamo Kiev e Rangers-Slavia Praga. Più serena la Roma, che volerà in Ucraina per difendere il 3-0 dell'andata contro lo Shakhtar Donetsk: i giallorossi saranno in campo alle 18:55, in contemporanea anche Arsenal-Olympiacos, Tottenham-Dinamo Zagabria e Molde-Granada. Questo il programma completo delle gare degli ottavi di finale di ritorno.