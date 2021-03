Europa League, dove vedere i sorteggi dei quarti

Sono otto le squadre rimaste in corsa per la vittoria dell'Europa League: conosceranno gli accoppiamenti dei quarti nel sorteggio che si svolgerà venerdì 19 a marzo a Nyon. A partire dalle ore 13 in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport 24 e in streaming su Skysport.it

Archiviati gi ottavi di finale, restano in corsa ancora otto squadre per la vittoria dell' Europa League 2020/21 . Saranno le protagoniste dei quarti di finale che si disputeranno con gare di andata e ritorno tra giovedì 8 e giovedì 15 aprile. Tra le squadre qualificate c'è solo una formazione italiana: si tratta della Roma.

Come funziona il sorteggio?

Come per la Champions League, anche quello dei quarti di finale di Europa League sarà un sorteggio libero. Non sono quindi previste teste di serie, tantomeno ci sono restrizioni geopolitiche: si potranno quindi affrontare due squadre della stessa nazione. I vari accoppiamenti dei quarti saranno numerati da 1 a 4 per il successivo sorteggio delle semifinali. La prima estratta giocherà la partita di andata in casa.