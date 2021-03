Fonseca: "Con l'Ajax è dura, ma siamo in fiducia"

Una sfida difficile, ma alla portata della Roma . È il pensiero di Paulo Fonseca dopo il sorteggio dei quarti di finale di Europa League che vedrà i giallorossi impegnati contro l' Ajax . "Loro sono tra le squadre più forti in Europa League - ammette l'allenatore della Roma -, hanno un gran progetto europeo e hanno vinto le quattro partite nella fase a eliminazione diretta. Sarà una partita difficile, ma abbiamo le nostre possibilità . Dobbiamo studiarli bene, ma credo sarà una sfida equilibrata. Abbiamo fatto due grandi partite contro lo Shakhtar che era un avversario difficile. La squadra ha giocato bene ed è in fiducia, siamo molto motivati per il match contro l'Ajax".

Tiago Pinto: "Giocheremo per l'Italia"

vedi anche

Gol all'Ajax, Smalling e "Miki" sanno come si fa

L'orgoglio di rappresentare l'Italia nelle competizioni europee e l'ambizione di arrivare il più lontano possibile. C'è questo nelle parole di Tiago Pinto sul sorteggio della Roma contro l'Ajax. "La prima reazione che abbiamo avuto è stata di gioia perché siamo andati avanti - ha detto il direttore generale dei giallorossi -, affronteremo un club storico in Europa e per questo motivo sarà una sfida avvincente. Probabilmente quello tra Roma e Ajax sarà l'incrocio più intrigante dei quarti di finale".

Il dirigente ha poi sottolineato l'importanza della doppia sfida soprattutto dopo l'uscita di tutti gli altri club italiani dall'Europa: "Sarebbe stato meglio per il calcio italiano se anche altre squadre si fossero qualificate - ha proseguito Tiago Pinto -, ma adesso quello che spero è che saremo in grado di rappresentare la città e il Paese". In caso di passaggio del turno in semifinale la Roma affronterebbe la vincente della sfida tra i favoriti del Manchester United e il Granada. Tiago Pinto però preferisce rimanere concentrato sui quarti: "L'unico obiettivo in questo momento è battere l'Ajax. Pensiamo a una partita alla volta, per il resto si vedrà dopo".