Il difensore dello Slavia Praga fermato per 10 turni per "comportamento razzista". Stop di tre giornate per Kamara dei Rangers (la vittima degli insulti), che a sua volta ha "aggredito l'avversario". I fatti risalgono al match di Europa League tra Rangers e Slavia

10 partite di squalifica in tutte le competizioni Uefa per Ondrej Kudela reo di aver tenuto un "comportamento razzista", difensore dello Slavia Praga, e 3 giornate di squalifica per Glen Kamara, centrocampista dei Glasgow Rangers. Sono queste le decisioni arrivate al termine dell'indagine aperta dalla Uefa dopo quanto avvenuto nel match di Europa League dello scorso 18 marzo tra Rangers e Slavia Praga, vinto per 2-0 da cechi.