Due anni e mezzo fa, dopo il gravissimo infortunio di Calafiori in Youth League, Dzeko aveva dedicato al giovane compagno la tripletta segnata in Champions League contro il Viktoria Plzen. Adesso, nella gara più importante, la chiusura del cerchio con l'assist del terzino per il bosniaco nell'azione del gol che ha chiuso i quarti di Europa League e ha portato la Roma in semifinale. Storia di un legame speciale

Era il 2 ottobre 2018. Edin Dzeko era sempre l'attaccante principe della Roma e, dopo aver contribuito con diverse reti decisive a portare i giallorossi in semifinale di Champions League nella stagione precedente, nel corso della gara valida per la seconda giornata della fase a gironi dimostrava ancora una volta tutta la sua classe con la tripletta messa a segno contro il Viktoria Plzen nella gara terminata 5-0 per la squadra allora allenata da Eusebio Di Francesco. Classe non solo dal punto di vista tecnico, ma soprattutto sotto il profilo umano. Perché Dzeko, in un Olimpico stracolmo, pensò di dedicare i suoi tre gol a un talento sedicenne delle giovanili che soltanto poche ore prima era stato vittima di un terribile incidente che metteva a rischio i sogni di una carriera luminosa. Nella gara di Youth League contro i cechi, infatti, Riccardo Calafiori, classe 2002, dopo uno scontro con un avversario aveva riportato la rottura totale di tutti i legamenti, dei menischi e della capsula del ginocchio sinistro. Una diagnosi spaventosa, che per alcuni momenti aveva fatto temere il peggio. Ma per fortuna è andata diversamente. E il destino ha ripagato entrambi due anni e mezzo dopo.

La chiusura del cerchio

Ci sono voluti esattamente 926 giorni, ma alla fine Calafiori è riuscito a ricambiare il favore. E proprio nella partita più importante della stagione della Roma, il ritorno dei quarti di finale di Europa League contro l'Ajax. Nel momento di maggiore sofferenza per la squadra di Fonseca, con gli olandesi in vantaggio grazie al gol segnato da Brobbey a inizio ripresa e dopo il gol del raddoppio dei Lancieri annullato dal Var, a rimettere le cose a posto per i giallorossi ci hanno pensato loro due, Ricky e Edin. Uscita dal basso orchestrata da Cristante, pallone girato di prima da Mkhitaryan sulla sinistra e scatto del terzino. Una discesa travolgente quella di Calafiori che ha saltato un uomo e, quasi sul fondo, ha dato uno sguardo al centro e ha visto lui: il fratello maggiore, l'amico di sempre: Dzeko. Palla aggiustata dalla deviazione di un difensore olandese e sbattuta in rete per il definitivo 1-1 che proietta la Roma tra le ultime quattro squadre a giocarsi questa Europa League. L'abbraccio dei compagni prima del grido da leader totale: "Dai ragazzi, siamo più forti!". Poi lo sguardo a cercare Calafiori e l'indice rivolto verso di lui: "È tuo!". È della Roma. È di Ricky e Edin. È la chiusura perfetta del cerchio.