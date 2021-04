L'attaccante giallorosso pronto alla seminale contro lo United: "Non dobbiamo avere paura. Siamo arrivati fin qui, abbiamo il dovere di crederci. Per me sarà un ritorno speciale a Manchester"

Dzeko carica la Roma attraverso un'intervista ai canali dell'Uefa, in vista dell'appuntamento contro lo United: "Quando giochi una semi, sollevare la coppa è certamente l'obiettivo finale. Davanti a noi abbiamo uno degli avversari più forti degli ultimi 20 anni del calcio europeo, non sarà affatto facile. Ne siamo consapevoli, ma non dobbiamo avere paura. Tutto è possibile " ha spiegato il centravanti giallorosso.

"Ritorno speciale a Manchester"

"Non capita tutti i giorni di giocare semifinali. Conosciamo la loro forza. Il Manchester

United parte certamente favorito, ma per il fatto stesso di essere arrivati in semifinale abbiamo il dovere di crederci" ha sottolineato Dzeko. Infine, una battuta sul suo ritorno a Manchester: "Non sono più tornato da quando ho lasciato il City sei anni fa. Sarà una partita speciale per me, visto che fino a qualche anno fa era un derby".