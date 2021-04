I tifosi giallorossi rispondono all'allenatore dello United ("Non conosco la Roma") nella settimana della semifinale contro i Red Devils: affissi e distributi ai giocatori a Trigoria volantini con il primo piano di Solskjaer e l'appello "Fate in modo che si ricordi di noi"

"Non conosco la Roma e non li ho visti giocare", aveva dichiarato settimana scorsa Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, in riferimento alla semifinale di Europa League contro la squadra di Fonseca. Ora è arrivata la risposta dei tifosi giallorossi, attraverso dei manifesti affissi fuori Trigoria con in primo piano proprio il volto di Solskjaer. "Fate in modo che si ricordi di noi" è la frase che compare sui volantini, che sono anche stati distribuiti ai calciatori questa mattina mentre entravano nel centro sportivo per l'allenamento.