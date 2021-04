Tutto pronto per l'andata delle semifinali di Europa League, con i giallorossi che proveranno a Old Trafford a mettere il primo tassello per riconquistare una finale europea che manca da 30 anni. Fischio d'inizio alle ore 21, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Dopo aver eliminato Braga, Shakhtar Donetsk e Ajax, la Roma si appresta ad affrontare le semifinali di Europa League. La rivale che i giallorossi si troveranno di fronte si chiama Manchester United, attualmente secondo in classifica in Premier League dietro i cugini del City e desiderosi di riconquistare un trofeo internazionale che manca dal 2017 (proprio l'Europa League, vinta con Mourinho in panchina). Contro troveranno una Roma chiamata a un appuntamento con la storia, con l'obiettivo di ritrovare una finale europea che manca da 30 anni (finale di Coppa Uefa nel 1991). Fischio d'inizio alle ore 21 per la gara d'andata a Old Trafford.