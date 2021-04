Manchester United-Roma, le probabili formazioni

L’unico dubbio nell’undici che ha in mente Solskjaer è legato alla presenza dal primo minuto di Rashford: l’attaccante sembra però aver recuperato dai problemi fisici e partirà titolare. Sarà infatti proprio lui uno dei tre trequartisti, insieme a Bruno Fernandes e Greenwood, ad agire alle spalle del Matador Cavani, terminale offensivo dei Red Devils. A sinistra maglia da titolare per Shaw, a centrocampo Fred e Pogba ; ra i pali spazio a Henderson.

90 minuti tutti da vivere, con vista sulla finale di Europa League. Giovedì a Old Trafford si gioca l’andata della semifinale della competizione tra Manchester United e Roma , l’unica italiana ancora in corsa in Europa. Un match che sarà trasmesso in diretta a partire dalle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252

La probabile formazione della Roma

vedi anche

Roma va a Manchester, tifosi in delirio a Trigoria

Pochi dubbi per Fonseca, che ritrova pedine importanti per quella che è la gara più importante fino a questo momento della stagione. Se l’allenatore portoghese è costretto a rinunciare a El Shaarawy, non convocato, le buone notizie arrivano da Spinazzola e Smalling, entrambi titolari. Nel 3-4-2-1 giallorosso, spazio a Pau Lopez tra i pali, trio difensivo composto da Ibanez, Cristante e dall’ex Smalling; a centrocampo sugli esterni agiranno Karsdorp a destra e Spinazzola a sinistra, in mezzo Veretout e Diawara. I due trequartisti saranno Mkhitaryan (anche lui ex United) e Pellegrini, a loro il compito di rifornire l’unica punta Edin Dzeko.

ROMA (3-4-2-1), la probabile formazione: Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Smalling; Karsdorp, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca