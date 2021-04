Unai Emery, specialista della competizione, si affida al tandem Moreno-Paco Alcacer; Arteta punta su Gabriel in difesa e Nketiah come unica punta. Le probabili formazioni di Villarreal-Arsenal, in diretta dalle 21 su Sky Sport 253

La finale di Europa League come obiettivo da non fallire, Villarreal e Arsenal questa sera alle ore 21 si affrontano nella semifinale d’andata che si gioca in Spagna all’Estadio de la Cerámica. La vincente del doppio confronto, affronterà in finale una tra Manchester United e Roma. La gara tra Villarreal e Arsenal sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.