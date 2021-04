1/9

MAN UNITED-ROMA 6-2, andata semifinale Europa League 2020-21 - Lo svantaggio, il pari, Dzeko che ribalta il match e i tre infortuni. A Old Trafford si è vista una Roma a due facce: primo tempo da chi può ancora sperare in un'impresa comunque complicatissima. Secondo disastroso, con il 6-2 finale dei red devils. All'Olimpico servirà allora una vittoria con quattro reti di scarto per raggiungere la finale (4-0, 5-1 o un clamoroso 6-2 bis per i supplementari).



Ma cosa dicono i precedenti in campo europeo?





FONSECA: "RIPRESA SBAGLIATA, IO IL RESPONSABILE"