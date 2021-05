Altro guaio muscolare per il centrocampista, che aveva già saltato l'ultima partita di campionato sul campo della Sampdoria. Out anche Pau Lopez, Veretout e Spinazzola. Fonseca per la semifinale di ritorno di Europa League contro lo United (6 maggio alle 21, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252) rientra Mancini dopo la squalifica

La Roma dovrà fare a meno anche di Amadou Diawara nella semifinale di ritorno di Europa League, in calendario giovedì 6 maggio alle 21 allo stadio Olimpico contro il Manchester United (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252). Il centrocampista classe 1997 ha accusato una ricaduta muscolare nell'allenamento di mercoledì mattina e non farà quindi parte dell'elenco dei convocati per la sfida contro i Red Devils. Assenza doppia per Diawara, che avrebbe dovuto anche presenziare in conferenza stampa prepartita al fianco dell'allenatore giallorosso Paulo Fonseca.

Le assenze contro lo United

Il centrocampista della Guinea aveva già saltato l'ultima sfida di campionato sul campo della Sampdoria a causa della pubalgia. Non sarà l'unico assente nella rosa di Fonseca, chiamata a un'impresa dopo il ko dell'andata per 6-2 a Old Trafford. Già nella partita di andata di giovedì scorso la sfortuna aveva presentato un conto salato ai giallorossi, costretti a operare tre sostituzioni per infortunio nel primo tempo: il portiere Pau Lopez aveva rimediato una lussazione alla spalla Jordan Veretout e Leonardo Spinazzola avevano accusato rispettivamente fastidi al flessore destro e sinistro. I tre non saranno della partita: per loro la stagione è finita in anticipo. Tornerà a disposizione invece Gianluca Mancini, assente per squalifica nella partita di andata in Inghilterra.