Arsenal-Villarreal, dove vedere la partita in tv

I Gunners sfidano gli spagnoli con l'obiettivo di ribaltare il ko per 2-1 dell'andata. Arsenal-Villarreal, semifinale di ritorno di Europa League, in diretta dalle 21 su Sky Sport 253

La finale di Europa League come obiettivo da non fallire per entrambe le squadre, con il Villarreal che parte leggermente favorito dopo il successo per 2-1 del match di andata che si è giocato in Spagna. Un risultato che l’Arsenal di Mikel Arteta è chiamato a ribaltare nella semifinale di ritorno per guadagnarsi l’accesso all’atto finale della competizione.