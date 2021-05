Ancora tutto aperto tra Arsenal e Villarreal dopo il 2-1 dell'andata per gli spagnoli. Nella semifinale di ritorno Arteta punta ancora su Pepe, con lui Aubameyang e Saka nel tridente offensivo. Emery si affida alla coppia Alcecer-Moreno. Chi passa il turno sfiderà in finale la vincente di Roma-Manchester United. Calcio d'inizio alle 21, diretta su Sky Sport 253

È ancora tutto in gioco, Arsenal e Villarreal si giocheranno fino alla fine l'accesso alla finale di Europa League . A tenere apertissimo il discorso qualificazione è il gol di Pepe su calcio di rigore, che nel match di andata ha dato ai Gunners la possibilità di rimanere in gara dopo il doppio vantaggio spagnolo firmato da Trigueros e Albiol . Adesso, all'Emirates, gli inglesi proveranno a ribaltare il risultato. Al Submarino Amarillo, però, andrà bene anche un pari. Una semifinale di ritorno tutta da vivere: calcio d'inizio alle 21, diretta su Sky Sport 253 .

La probabile formazione dell'Arsenal

L'ANDATA

Il Villarreal vince ma spreca, Arsenal battuto 2-1

Qualche dubbio da sciogliere per Mikel Arteta, che dovrebbe comunque dare ai Gunners un assetto offensivo per trovare la rimonta. Per questo l'Arsenal dovrebbe scendere in campo con il consueto 4-3-3, con il tridente offensivo composto da Saka, Aubameyang e Pepe, autore del gol che mantiene vive le speranze. In mezzo al campo il terzetto composto da Elneny, Partey e Smith Rowe, mentre nel reparto arretrato spazio a Chambers, Holding, Pablo Mari e Xhaka davanti a Leno.

ARSENAL (4-3-3): Leno; Chambers, Holding, Pablo Marí, Xhaka; Elneny, Partey, Smith Rowe; Pépé, Aubameyang, Saka. All. Arteta