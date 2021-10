Lazio Marsiglia, dove vedere la partita in tv

Nella terza giornata della fase a gironi di Europa League, la squadra di Maurizio Sarri ospita il club francese: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

Dopo la bella vittoria in campionato contro l'Inter, la Lazio torna a giocare all'Olimpico ma questa volta in Europa League. L'avversario della terza giornata della fase a gironi è l'Olympique Marsiglia, squadra che al momento ha 2 punti in classifica dopo i pareggi con Lokomotiv Mosca e Galatasaray. Le stesse avversarie le ha affrontate la Lazio che, però, ha perso in Turchia all'esordio, battendo poi il club russo allo stadio Olimpico nel secondo turno. La squadra di Sarri punta a bissare quel successo contro il Marsiglia, per avvicinarsi alla qualificazione al prossimo turno.