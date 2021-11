Un punto e qualche rimpianto per la Lazio nella trasferta francese contro il Marsiglia. Il 2-2 del Velodrome ha lasciato qualche rimpianto visto che il gol del pari è arrivato a otto minuti dalla fine. Per Maurizio Sarri, tuttavia, è un risultato positivo visto che il destino in Europa League della Lazio resta tra le mani dei biancocelesti, secondi alle spalle del Galatasaray: "Era una partita difficile, il Marsiglia è una squadra forte, con valori tecnici elevati - spiega Sarri - Ci hanno messo in difficoltà e hanno pareggiato quando sembrava che avessimo il match in mano. Il pareggio è il risultato giusto, ma dispiace di non aver vinto. Guardando la classifica, tuttavia, è lo stesso: dovremo comunque vincere le prossime due partite".