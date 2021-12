Napoli-Leicester, dove vedere la partita in tv

Ultima giornata della fase a gironi di Europa League, match decisivo per il Napoli che, al Maradona, riceverà il Leicester . All'andata una doppietta di Osimhen permise agli azzurri di tornare dall'Inghilterra con un punto prezioso ma ora, la squadra di Spalletti, ha bisogno di una vittoria per ottenere il passaggio del turno. Nel girone C, infatti, tutte e quattro le squadre sono ancora in corsa per le prime due posizioni. Il Leicester ha 8 punti, il Napoli insegue con lo Spartak Mosca a quota 7 mentre il Legia Varsavia chiude a 6. Tutto ancora aperto quindi, questi ultimi 90 minuti decideranno il discorso qualificazione.

Dove vedere Napoli-Leicester in tv

La gara tra Napoli e Leicester, valida per la sesta giornata della fase a gironi (gruppo C) di Europa League, si gioca giovedì 9 dicembre allo stadio Maradona con fischio d'inizio alle ore 18.45. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 252 (satellite e internet). Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW. Telecronaca del match affidata a Dario Massara, commento di Nando Orsi. A bordocampo Massimo Ugolini e Francesco Modugno. Diretta Gol Federico Zancan.