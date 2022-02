4/12

COME GIOCA



BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Frimpong, Tapsoba, Tah, Hincapié; Demirbay, Palacios; Adli, Wirtz, Diaby; Schick. All. Seoane



Da monitorare le condizioni di Schick, infortunio muscolare nell'ultima di Bundes: lo staff proverà a recuperarlo per l'andata. L'ex Roma è ai box come Bellarabi e Baumgartlinger, ma non mancano alternative in tutti i reparti: la new entry di gennaio Azmoun è più di un centravanti di scorta, lui come Alario, attenzione anche a Paulinho e al tuttofare Andrich. Dietro ci sono i giovanissimi Bakker e Kossounou