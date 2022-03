Nell'andata degli ottavi di finale di Europa League, il Lione vince a Oporto. Decisivo il gol dell'ex Milan Lucas Paquetá, protagonista dopo pochissimi minuti di uno scontro aereo con Pepe che ha costretto entrambi i giocatori a ricevere le cure in campo e a giocare tutta la partita con un vistoso turbante in testa. Il brasiliano, che evidentemente non ha risentito del colpo subito, è stato bravissimo a freddare il portiere portoghese con un piattone all'angolino di sinitro al termine di una splendida azione degli uomini di Bosz. In Spagna, invece, l'Eintracht Francoforte ha espugnato il Benito Villamarin di Siviglia: il Betis di Pellegrini viene quindi sconfitto: decisivi i gol di Kostic (cercato in estate dalla Lazio) e Kamada. Nel mezzo, c'è stata la rete di Fekir che tiene comunque vive le speranze dei suoi in vista del match di ritorno in Germania, giovedì prossimo.