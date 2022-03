Gasperini: "Sfruttiamo vantaggio dell'andata"

L'allenatore nerazzurro presenta il match degli ottavi di ritorno di Europa League: "Bayer forte, ma dobbiamo sfruttare il piccolo vantaggio che abbiamo dopo l'andata. Muriel è in forma, ha solo sbagliato qualche gol con il Genoa. Zapata sta recuperando bene, abbiamo fiducia per un suo rientro ad aprile". Bayer Leverkusen-Atalanta, giovedì ore 18.45, in diretta su Sky Sport 253 e Sky Sport Uno

Vigilia di Europa League per l'Atalanta, che dopo il successo per 3-2 dell'andata sfida il Bayer Leverkusen in Germania nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League (giovedì ore 18.45 in diretta su Sky Sport Uo e Sky Sport 253). Un match che Gian Piero Gasperini presenta così nell'intervista ai microfoni di Sky Sport.

Cosa cambierà, in virtù del risultato dell’andata, nella preparazione della partita?

"Giochiamo in uno stadio meraviglioso, il fattore campo avrà il suo peso. Abbiamo un piccolo vantaggio dopo il match dell’andata, cercheremo di sfruttarlo al massimo"

Domani, come si diceva prima dell’andata, teme più la sua Atalanta o il Bayer?

"Noi stiamo facendo il nostro percorso, il campionato è difficile per tutti, in Europa League abbiamo la possibilità di passare il turno. Vedo cosa positive, poi è chiaro che abbiamo avuto qualche risultato meno positivo, come tutti. La nostra è una posizione molto prestigiosa"

Vincendo l’Europa League si accede alla Champions. Dall’interno come vedete questa possibilità?

"Dobbiamo cercare di superare il turno contro il Bayer Leverkusen che è un’ottima squadra, terza in Germania, conosciamo il loro valore. Gli altri sono discorsi un po’ buttati lì"

Affronterà un Bayer senza Wirtz oltre che senza Schick, sarà un vantaggio per l’Atalanta?

"Schick manca ormai da un parecchie settimane, dispiace molto per l’infortunio di Wirtz, è un ragazzo giovane, conosciamo e apprezziamo il suo talento, il suo lungo stop penalizzerà il Bayer. L’età però favorirà il suo recupero"

Come vi siete evoluti negli ultimi anni, visto che giocate le coppe da diverse stagioni?

"Per noi è sempre un’esperienza emozionante e sempre molto utile, incontriamo squadre di assoluto valore, giochiamo in stadi molto bello, finalmente col pubblico. Per noi è un motivo di grande esperienza e un modo per confrontarci con le migliori squadre europee”

Muriel quanto è vicino alla migliore condizione?

"Ma lui è sempre nelle migliori condizioni. Anche col Genoa ha avuto 3-4 occasioni buone, in alcuni momenti, in alcune partite, concretizza di più. Nella scorsa gara non è stato fortunato, ma è in buona condizione”

Senza Ilicic e Zapata, Muriel ha maggiori responsabilità. Ci si aspetta sempre tanto da lui…

"Questo è vero, gioca molto di più dall’inizio, ma sono soddisfatto sia del comportamento che della sua condizione. Poi per un attaccante è spesso questione di centimetri, col Genoa ha sfiorato diverse volte il gol, altrimenti si parlerebbe di altro. Ma la condizione mi sembra buona”

In porta c’è il ballottaggio tra Sportiello e Musso?

"Non lo so"

Un tuo illustre predecessore diceva che la coppa serve per allenare il campionato e viceversa. È così anche per voi?

"Magari, ma non è così. La coppa è molto dura, così come il campionato. Sono due competizioni dove se non sei al meglio in ogni gara rischi di pagare".