Lipsia-Atalanta, dove vedere la partita in tv

La formazione nerazzurra impegnata in Germania nell'andata dei quarti di finale di Europa League. Lipsia-Atalanta, ore 18.45, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Si appresta a vivere una nuova notte di grande calcio europeo l'Atalanta di Gian Piero Gasperini . Dopo aver eliminato il Bayer Leverkusen nel turno precedente, la formazione nerazzurra trova un'altra formazione tedesca nel suo percorso. Nell'andata dei quarti di finale di Europa League che si gioca oggi in Germania, l'Atalanta sfida il Lipsia , quarto in classifica e reduce dalla netta vittoria esterna sul Borussia Dortmund (4-1) nell'ultimo turno di Bundesliga. La squadra di Gasperini, invece, ha perso contro il Napoli nell’ultima giornata di Serie A e attualmente occupa la settima posizione in classifica con 51 punti.

Dove vedere Lipsia-Atalanta tv

La gara tra Lipsia e Atalanta, valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League, si gioca giovedì 7 aprile alle ore 18.45 alla Red Bull Arena di Lipsia. La partita è visibile su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 4K (sul 213 di Sky Q via satellite). Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW. Telecronaca del match affidata a Federico Zancan, commento Giancarlo Marocchi, a bordocampo Massimiliano Nebuloni.