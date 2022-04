Atalanta-Lipsia, dove vedere la partita in tv

Dopo l'1-1 di una settimana fa in Germania, i nerazzurri si preparano al ritorno dei quarti di finale di Europa League. Atalanta-Lipsia in diretta dalla ore 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 253, in streaming su NOW e Sky Sport 4K

L'ostacolo Lipsia tra l'Atalanta e le semifinali di Europa League, un "traguardo che sarebbe storico per il club", come ammesso da Gian Piero Gasperini alla vigilia del match. Dopo l'1-1 della gara d'andata giocata in Germania una settimana fa, la formazione nerazzurra affronta il Lipsia nel match di ritorno in programma alle 18.45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Atalanta che nell’ultimo turno di campionato è stata sconfitta dal Sassuolo, secondo ko consecutivo in Serie A dove occupa l’ottavo posto a quota 51 punti, mentre il Lipsia ha battuto per 3-0 l’Hoffenheim (i tedeschi sono quarti in Bundesliga).