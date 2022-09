L'allenatore biancoceleste ha presentato il match di giovedì sera contro gli olandesi: "Le frasi sugli arbitri dopo la gara con il Napoli? Lo rifarei tutta la vita. La partita di domani sarà importantissima, vogliamo passare evitando i playoff contro le squadre di Champions League. L'Europa League è quasi infattibile, si gioca ogni 4 giorni e non hai tempo di riposare, ma non voglio alibi"

Esordio in Europa League per la Lazio, che giovedì sera alle 21 ospiterà allo Stadio Olimpico il Feyenoord, finalista della scorsa Conference League. Alla vigilia del match Maurizio Sarri ha presentato il match contro gli olandesi: "L'ambizione è una, senza pensare al lungo periodo: il passaggio del turno senza passare dai playoff. Questo perché sembrano molto insidiosi con le squadre che scenderanno dalla Champions League. La partita di domani è importantissima".

Farà un po' di turnover per testare qualcuno?

"Non ho nessun interesse di far vedere qualcuno, io li vedo tutti i giorni. Ora si entra in una fase dove c'è maggior necessità di fare qualche cambio".

Come giudica Cancellieri?

"Viene da una storia personale in cui ha giocato esterno, noi lo utilizziamo anche in quella posizione. In allenamento prova più da attaccante, ha una gamba eccezionale con accelerazioni forti. Riesce a calarsi nel ruolo e può fare bene anche da punta, ho pochi dubbi a riguardo".

La Procura ha aperto un fascicolo sulle sue dichiarazioni dopo Lazio-Napoli...

"Quello che è successo lo hanno visto tutti. Ho l'obbligo di difendere i miei giocatori, la squadra e il popolo laziale. Credo che il mio avvocato quest'anno avrà tanto lavoro".

Che tipo di partita sarà? Cataldi potrà giocare?

"Nel calcio alcuni giocatori hanno una maturazione più lenta, Danilo forse è uno di questi. Lui sta giocando in un ruolo che richiede esperienza. Deve crescere dal punto di vista fisico, se va ad alta intensità non ha una durata lunghissima. Il Feyenoord ha buone qualità tecniche, è una squadra pericolosa. Ha giocato una finale europea ed è ripartita benissimo in campionato".

Che importanza ha l'Europa League?

"Nella scorsa edizione abbiamo giocato un buon girone, che era difficile ed equilibrato. Purtroppo non abbiamo vinto l'ultima partita, ma anche le due contro il Porto le abbiamo giocate bene. Non possiamo scegliere una competizione ora come ora, dobbiamo provare a fare bene in tutte. L'Europa League è quasi infattibile, si giocano 4 partite in un mese e non c'è tempo per riposare. Ma non voglio alibi".

Si potrà vedere Vecino come regista?

"Lo può fare, ma serve specificità in quella posizione. Al momento in quel ruolo è una carta da utilizzare a partita in corso".

Contro il Napoli ha sofferto i tre impegni settimanali?

"Fisicamente non penso, secondo i numeri abbiamo fatto la miglior prestazione atletica. A un certo punto però abbiamo avuto un problema di distanze, eravamo troppo bassi".