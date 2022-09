Dove vedere Roma-HJK Helsinki

La Roma di José Mourinho scende in campo all'Olimpico contro l'HJK Helsinki giovedì 15 settembre alle 21.00. La partita sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, in streaming su NOW e Sky Sport 4K

I numeri di Roma e HJK Helsinki

Si tratta solo della seconda volta per la Roma contro una squadra finlandese e la prima contro l'HJK Helsinki. La prima volta era stata contro l'Ilves nella Coppa delle Coppe, era la stagione 1991/92. Risulta imbattuta da 19 partite in casa la Roma in tutte le competizioni europee. Questa serie è iniziata nel febbraio 2019. SI tratta della sua striscia di imbattibilità interna più lunga in Europa. L'HJK Helsinki ha solo una precedente partecipazione in Europa League, nel 2014/15, e in quell'occasione ha perso tutte e tre le volte in trasferta.