Zaniolo squalificato altri due turni in Europa

La Uefa ha inflitto all'attaccante giallorosso altri due turni di squalifica (tre in totale considerando la sfida già saltata in Spagna) per l'espulsione ricevuta nel match contro il Betis all'Olimpico a causa del fallo di reazione su Alex Moreno. La Roma presenterà ricorso, ma per Zaniolo la fase a gironi di Europa League rischia di essere già finita