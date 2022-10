Calendario quinta giornata Europa League

Giovedì 27 ottobre si gioca la quinta giornata della fase a gironi. Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite, anche grazie a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea. Alle 18.45 e alle 21 le due squadre italiane in campo: Lazio e Roma

Giovedì 27 ottobre , appuntamento con la quinta giornata della fase a gironi della UEFA Europa League e della UEFA Europa Conference League. Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite , anche grazie a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea, nei due diversi orari, alle 18.45 e alle 21 . Su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e anche su Sky Sport 4K, alle 18 e alle 23 studi pre e post-partita con Leo Di Bello alla conduzione; con lui, Beppe Bergomi, Matteo Marani e Andrea Marinozzi. Su Sky Sport 24, studio in onda anche alle 20 , che fungerà da post degli incontri delle 18.45 e da pre di quelli delle 21.

Le italiane in campo

Due le squadre italiane in Europa League, la Lazio e la Roma: in campo per primi i biancocelesti, alle ore 18.45, che ospitano all'Olimpico i danesi dell'FC Midtjylland. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Alle 21 sarà la volta della Roma, in trasferta contro l'HJK Helsinki, live su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.