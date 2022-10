Dove vedere HJK Helsinki-Roma

I giallorossi di Mourinho in trasferta ad Helsinki per la 5^ giornata di Europa League. Si gioca questa sera giovedì 27 ottobre alle 21.00 e la partita sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, in streaming su NOW ed in chiaro su TV8

I numeri di Helsinki e Roma

La Roma ha raccolto soltanto quattro punti in questa Europa League: se non trovasse il successo in questa sfida, registrerebbe il suo record negativo di punti in una singola fase a gironi della competizione (il minimo era stato raggiunto con i nove punti della stagione 2019/20). I giallorossi inoltre non vincono da quattro trasferte (2 pari, 2 sconfitte) in competizioni europee: si tratta della peggiore serie di partite esterne di fila senza vittorie per la Roma da novembre 2019 (quattro anche in quel caso). Ma l'HJK Helsinki non vince da cinque gare (un pari e quattro sconfitte) di Europa League, ovvero dai due successi consecutivi nella fase a gironi del novembre 2014. Inoltre l'Helsinki ha perso sei dei sette precedenti-una sola vittoria- disputati contro squadre italiane nelle maggiori competizioni europee, incluso quello contro la Roma nel secondo turno di questa Europa League. L’unica vittoria dei finlandesi contro un’italiana risale all’ultima partita giocata in casa in questa competizione: 2-1 contro il Torino, nel novembre 2014. Da segnalare inoltre che nessuna squadra di questa Europa League ha finora subito più tiri dell'Helsinki (86); dall'altra parte, la Roma, è la terza formazione con più conclusioni tentate nel torneo: 65, alle spalle di Manchester United (85) e Arsenal (68). Il 15 settembre Roma-HJK Helsinki è terminata 3-0 con i gol di Dybala, Pellegrini e Belotti.